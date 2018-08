"Vor fi schimbari fata de meciul cu Astra!" Ce spune Dica dupa ce Becali i-a cerut revenirea la 4-2-3-1 si ultimul anunt despre Gnohere inaintea meciului cu Rudar

Nicolae Dica a vorbit intr-o conferinta de presa, inaintea meciului Rudar Velenje - FCSB, din turul 2 al Europa League.

Nicolae Dica spune ca Rudar Velenje este un adversar periculos, chiar daca a debutat in noul sezon din Slovenia cu un 0-5. El a identificat pericolul in viteza fotbalistilor din ofensiva si a mai vorbit despre schimbarile pe care le va face pentru meciul de maine. Antrenorul FCSB-ului a mai anuntat ca francezul Gnohere va fi in lot!

"Urmeaza o partida foarte importanta pentru noi, avem ca obiectiv calificarea in grupele UEL. Rudar este o echipa buna, o echipa care joaca la posesie, careia ii place sa practice un fotbal frumos. Au jucatori buni in atac, de viteza.

Chiar daca au pierdut cu 0-5 cu Maribor, consider ca ne asteapta o partida foarte grea. Sunt agresivi pe teren propriu, schimba de multe ori sistemul in timpul jocului. Trebuie sa fim foarte concentrati.

Suntem cu totii dezamagiti pentru ca am facut un meci slab contra Astrei, dar treubie sa uitam acel joc si sa dam totul maine. La fotbal, important este ca la 3-4 zile ai sansa sa arati ca ce s-a intamplat la meciul precedent a fost doar un accident.



Bizonul este OK. Nu este la 100% fizic, pentru ca a revenit de doar doua saptamani la antrenamente, dar va fi in lot maine.

Radic si Tucic sunt periculosi, sunt jucatori de viteza, care ne pot pune probleme pe contraatac.

Cred ca jucatorii trebuie sa se gandeasca doar la a dovedi ca cei care ii critica nu au dreptate.

Vor fi schimbari fata de meciul cu Astra. Din 4-3-3 poti sa devii 4-2-3-1 si invers. In dinamica jocului, sistemul se schimba. Pot sta cateva ore aici sa va explic. Important este ca noi sa ne miscam bine in teren.

Drame sunt atunci cand se intampla decese in familie si alte lucruri, nu la fotbal. Dar cu siguranta ar fi neplacut sa ratam grupele. Noi ne dorim sa ne calificam si vom da totul pentru a intra in grupe.

Ma asteptam sa fim criticati dupa 0-1 cu Astra. Am fost criticati si cand am castigat. Important este sa invatam din aceste intamplari si sa nu mai dam sansa de a fi criticati.



Trebuie sa luam fiecare joc in parte si obiectivul principal e calificarea in grupele UEL, pentru ca vin bani de acolo. Trebuie sa ne gandim la Rudar, apoi vom vedea ce se va intampla cu Dinamo", a spus Nicolae Dica.

Rudar Velenje - FCSB se joaca maine, in Slovenia. Returul e pe 2 august, pe National Arena, IN DIRECT la ProTV.