Şahtior Doneţk, care s-a calificat în optimile de finală ale Europa League la fotbal, după victoria cu Rennes, "a făcut-o pentru Ucraina", a spus antrenorul croat Igor Jovicevic în ziua care a marcat începutul războiului în urmă cu un an, informează AFP.

"Era foarte important acest meci. Pentru tine, Ucraina, a fost pentru ţara noastră, pentru Ucraina", a asigurat antrenorul croat care este legat de Ucraina de peste 20 de ani şi a revenit la Şahtior în urmă cu şase luni.

Antrenorul Igor Jovicevic: "Nu-mi găsesc cuvintele în acest moment”

"Nu-mi găsesc cuvintele în acest moment, am fost prezenţi până în ultimul moment. Am putea spune chiar că am murit pe teren, că ne-am lăsat acolo picioarele.

Această victorie este o recompensă pentru munca noastră. Respect pentru jucătorii mei. Sunt mândru de ei", a adăugat tehnicianul croat.

"Această calificare ne dă speranţă, forţă, în această situaţie foarte dificilă, între bombardamente, sirene. Dar mergem înainte şi vrem să ne trezim vii mâine dimineaţă", a conchis Jovicevic.

Un autogol în minutul 119 a dus meciul Rennes - Șahtior la loviturile de departajare

Şahtior Doneţk s-a calificat la loviturile de departajare, după 5-4 cu Rennes, în deplasare.

Echipa ucraineană a câştigat în tur cu 2-1, dar a fost condusă cu 2-0 în Hexagon, beneficiind de un autogol în minutul 119, care a trimis meciul la loviturile de departajare.

Portarul Anatoli Trubin a fost artizanul calificării, cu trei penalty-uri apărate.

???????? Рік незламності України, рік спротиву агресорові, рік боротьби та єднання ???????? Від перших днів повномасштабної війни Росії проти України «Шахтар» допомагає українцям і ЗСУ. Наближаємо нашу перемогу разом! Слава Україні!#Україна #Shakhtar #StandWithUkraine pic.twitter.com/4vkl4fcR3s — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2023

Agerpres