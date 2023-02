Anderlecht a eliminat-o joi seara pe Ludogoreț Razgrad în play-off-ul pentru optimile Conference League, după 0-1 în deplasare, 2-1 acasă (Franco Russo '13 - autogol, Yari Verschaeren '68, respectiv Thiago '71) și 3-0 la loviturile de departajare.

0 - @rscanderlecht's Bart Verbruggen is the first goalkeeper to not concede a single goal in a penalty shootout in major European competition over the last 35 years. Killer. pic.twitter.com/Z33stBrOTD