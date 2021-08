"Să le fie rușine de Petrila! Să vină șase jucători să vă explice ce s-a întâmplat!” Șumudică, furios 

CFR a suferit o înfrângere drastică în playoff-ul Europa League din partea Stelei Roșie Belgrad, 0-4, și are șanse minine să întoarcă rezultatul în returul de la Cluj.

La finalul partidei, Marius Șumudică a fost un car de nervi. Antrenorul grupării din Gruia se apără după acest eșec și acuză că jocul s-a pierdut din cauza greșelilor individuale comise de elevii săi, argumentând că nu poate pregăti acest lucru.

Un singur remarcat a avut Șumudică în meciul cu Steaua Roșie, pe Claudiu Petrila (20 de ani), pe care l-a lăudat pentru efortul depus.

Șumudică: „Îmi pierd toți prietenii pentru că apăr acest club, dar pe mine nu mă apără nimeni!”

„Trebuie să recunoaștem că e un rezultat rușinos din cauza unor greșeli individuale incredibile. În fotbal, ca în orice altă meserie, ai de învățat. Sper ca jucătorii să trăiască aceeași umilință și stare sufletească pe care o trăiec eu.

A doua repriză, două goluri de cascadorii râsului, nu am văzut în viața mea, în toată cariera mea, nici când antrenam la Divicia C astfel de goluri. Trebuie să spunem adevărul, de fiecare dată am venit în fața dumneavoastră, am avut tăria să recunosc când am greșit, dar de data aceasta trebuie să fie cinci-șase jucători și să vă explice ce s-a întâmplat, și să le fie rușine de Petrila, un copil de 20 de ani care a dat totul.

Când am jucat cu trei fundași centrali, m-a tocat o țară întreagă. Acum am jucat cu patru, sistemul unde ei se simt cel mai bine.

„Este Șumudică vinovat?”



CFR a pierdut axul central, anul trecut erau în fața apărării Bordeianu, Djokovic, acum eu improvizez. Era Burcă, fundaș de echipă națională, Vinicius! Cu cine să joc?

Să o pun pe mama să joace? Îmi pierd toți prietenii din presă că apăr acest club, dar pe mine nu mă apără nimeni. Eu sunt un om care spun lucrurilor pe nume.

Este cel mai greu moment, mai ales că mă aflu în fața dumneavoastră, oameni cunoscători de fotbal. Îmi cer scuze poporului român, dar aș vrea și eu să văd care este opinia dumneavoastră despre meci. Este Șumudică vinovat?”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.

CFR Cluj are locul asigurat în grupele Conference League, iar jucătorii lui Șumudică au ocazia de a spăla umilința din meciul de la Belgrad duminică, contra lui FC Argeș, de la 21:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.