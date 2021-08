Șumudică, înainte de returul cu Steaua Roșie: „La câte meciuri avem, trebuie să schimb mereu discursul”

CFR Cluj va încerca să își ia revanșa în fața sârbilor de la Steaua Roșie.

CFR Cluj va disputa meciul retur cu Steaua Roșie, în direct la PRO X, de la 21:30 și LIVE VIDEO pe www.sport.ro.

În prima manșă, clujenii au înregistrat o îngrângere categorică, 0-4, iar apărătorii lui Șumudică s-au întrecut în erori, la finalul conferinței de presă antrenorul reproșându-le modul în care au tratat partida.

Tehnicianul echipei din Gruia dezvăluie că atitudinea jucătorilor săi va fi diferită față de primul meci, cu toate că este conștient că șansele CFR-uli să se califice în grupele Europa League sunt minime.

Șumudică: „Eu nu am o baghetă magică”



„Trebuie să demonstrăm că a fost un accident și că diferența de valoare între noi și Steaua Roșie nu e atât de mare. Am încercat să aleg jucătorii care s-au antrenat și sunt mai ok, noi am jucat aproape un tur de campionat într-o lună jumătate, plus că trebuie să avem jucătorii mai proaspeți pentru meciul cu FCSB de duminică.

Vom încerca să dăm tot ce e mai bun, iar după ce ieșim de pe teren să nu mai avem capetele plecate. Eu nu pot promite nimic, nu am o baghetă magică și sunt convins că vom arăta mai bine ca la Belgrad. La fiecare meci am un discurs, doar că la câte meciuri avem, trebuie să schimb mereu.

Asta înseamnă o echipă de tradiție, câștigătoare de Liga Campionilor, anul trecut au avut 36 de victorii din 38, trebuie să le demonstrăm fanilor noștri că ne batem de la egal cu ei. Contează și ultima impresie, chiar dacă nu vom reuși să câștigăm, la finalul meciului, jucătorii mei să fie aclamați”, a declarat Marius Șumudică înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad.