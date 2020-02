Scene SOCANTE pe Stadionul Johan Cruyff! Fanii lui Ajax au aruncat cu bere pe sotiile si copiii jucatorilor lui Getafe

Ajax Amsterdam a fost eliminata de Getafe din saisprezecimile Europa League.

Semifinialisti ai sezonului trecut din Champions League, olandezii s-au oprit in saisprezecimile Europa League in acest an, dupa ce Getafe s-a impus cu 3-2 la general.

In returul de pe Johan Cruyff Arena s-au petrecut scene cu adevarat socante. Un grup de sustinatori ai lui Ajax au inceput sa arunce cu bere si alte obiecte in zona ocupata de sotiile, copiii si prietenii jucatorilor lui Getafe, care au fost nevoiti sa paraseasca stadionul la cel de-al doilea gol al lui Ajax, la inceputul reprizei secunde.

"Oamenii legii nu fac nimic, fugim, ne agreseaza...Sunt copii aici, persoane mature si ne dau afara pe noi, cu bebelusii. Este indignant", a comentat sotia unui fotbalist de la Getafe conform Marca.

O alta femeie a postat pe contul de Instagram urmatorul mesaj: "Este stadionul Johan Cruyff si un meci care putea fi istoric. Ma intorc acasa cu una dintre cele mai rele experiente; sa fiu pusa impreuna cu suporterii locali, fara niciun fel de securitate, sa fiu insultata, intimidata si agresata si sa primesc ignoranta totala a securitatii de pe stadion.

Ne-am vazut obligati sa fugim, sa ii confruntam parea periculos. Nici sa cerem ajutor si sa le aratam ca suntem impreuna cu copiii nu au vrut sa ne ajute. Primeam raspunsuri de genul <<nu am bani ca sa iti pun un bodyguard tie>>. Pana nu am scos telefonul si nu am inceput sa le filmez chipurile nu au miscat niciun deget.

Este incrdedibil ca in sport, in fotbal in acest caz, se intampla astfel de lucruri", a scris sotia unui jucator de la Getafe.

