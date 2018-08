RAPID VIENA 3-1 FCSB | Pregateste tumbele pentru FCSB! Anuntul lui Ivan dupa victoria in fata stelistilor

Rapid Viena a invins cu 3-1 FCSB in meciul tur al play-off-ului Europa League.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV!

Andrei Ivan, jucatorul roman al celor de la Rapid Viena, a vorbit despre victoria echipei sale in fata celor de la FCSB.

"Sunt fericit ca am castigat in aceasta seara. Speram la un rezultat bun la Bucuresti si sa ne calficam. Am jucat de la egal la egal, conteaza ca am castigat. Portarul nostru a fost in forma foarte buna azi si a aparat", a spus Andrei Ivan la finalul partidei.

Romanul crede ca va fi titular in returul de la Bucuresti.

"Eu cred ca voi juca titular, ca daca Berisha a luat rosu, normal eu joc in locul lui in campionat", a spus Ivan.

Acesta ar vrea sa marcheze, insa cel mai important este ca Rapid Viena sa invinga si sa se califice.

Despre ocaziile FCSB: "Am avut si noi ocaziile noastre, in prima repriza trebuia sa fie 3-1. Conteaza ca am castigat 3-1 si speram sa ne calificam".

Ce sfaturi i-a dat antrenorului inainte de meci: "Am vorbit mai multe cu antrenorul, i-am spus ca va juca Mihai Roman, i-am spus aproape toata echipa si i-am spus ca joaca foarte mult pe centrari".

De ce a stat numai in preajma lui Balasa: "Asa mi-a zis antrenorul, sa stau cu numarul 4 si asa trebuie sa fac".

Despre Dudelange 2-0 CFR: "Imi pare rau sa aud asta, am crezut ca va castiga CFR-ul. Sper ca se va califica".