Petrescu, DARAMAT dupa 1-1 cu Young Boys: "Am avut penalty! Asta e marea problema a vietii mele, vreau VAR!" Cere de urgenta transferuri: "Sa vina si Maradona, si Pele!" Discurs incredibil dupa meci

Petrescu a fost impresionat de Young Boys. Campioana Elvetiei a plecat cu un punct de la Cluj.

Super Dan dezvaluie ca a lucrat cu jucatorii sai auturi defensive in ziua jocului. Se astepta la aruncari lungi de la margine. Petrescu spune ca CFR a avut un penalty clar in repriza a doua si e convins ca VAR-ul ar fi acordat 11 metri in cazul in care sistemul ar fi fost folosit in grupele EL. Antrenorul campioanei cere de urgenta achizitii pentru a putea lupta pentru calificare.



Declaratiile date de Dan Petrescu la Digisport imediat dupa meci:



"Ma asteptam, e campioana Elvetiei. Cand au facut 3 schimbari, au intrat 3 jucatori de nationala. Noi facem minuni cu lotul subtire pe care-l avem. Jucatorii mei si-au dat viata pe teren. Le-am zis jucatorilor ca cea mai agresiva echipa care a fost vreodata la noi este Young Boys. Mi-au confirmat jucatorii ca asa e.

Trebuia sa primim un penalty, a fost clar. Am avut o ocazie mare prin Pereira, daca dadeam gol acolo cred ca bateam. Problema vietii mele e cu VAR-ul, ca nu e acolo unde trebuie. Primeam penalty daca era VAR!

Am zis ca-mi trebuie jucatori inainte sa se accidenteze Vinicius si Cestor, dar n-am zis postul. Asta era postul! Eu, ce sa fac? Eu pot sa cer. Daca nu mi se aduc, antrenez ce am. Daca-l mai bag pe Burca, se rupe si asta. Saracu' are nu-stiu-cate meciuri. Daca nu vor fi adusi fundasi centrali... Dan Petresuc nu joaca fundas central, nu joaca mijlocas central. Daca se accidenteaza Hoban, ce facem? Avem 18 jucatori pe lista UEFA. Daca vrem campionatul si sa ajungem departe in Europa, e foarte greu.

Sunt foarte multumit de baieti. Doar golul ala din aut, atat. Trebuie sa vad faza. Am lucrat azi auturi in aparare. Jocul merita un egal la cum s-a jucat azi.

Se adevereste ce zic eu. Eu niciodata n-am dreptate, dar cand se intampla... am dreptate. S-a zis ca TSKA e slaba. Daca faci 0-0 la Roma, nu poti sa ai echipa slaba.

Indiferent pe cine luam maine, pe Maradona si pe Pele, nu mai putem sa punem jucatori pe lista UEFA. Suntem foarte limitati, foarte!"