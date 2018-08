"Misiune indeplinita! De acum pregatim derby-ul cu Dinamo!" Ce a spus stelistul despre care Becali a declarat ca e cel mai bun din Romania

Rudar 0-2 FCSB | Denis Man si Filipe Teixeira au marcat cele 2 goluri ale victoriei FCSB-ului din primul meci in cupele europene in acest sezon.

Filipe Teixeira a marcat golul de 2-0 al vicecampioanei Romaniei in Slovenia, reusita sa asigurand in proportie mare calificarea in turul urmator al Europa League.

"Am luat un avantaj confortabil, bun, ne-am atins obiectivul. Misiune indeplinita. Plecam acasa sa pregatim derby-ul cu Dinamo. Rudar nu mi s-a parut o echipa modesta, cred insa ca ne-ar fi fost la indemana sa inscriem de mai multe ori si sa inchidem definitiv calificarea.



Da, am schimbat sistemul... Mai bine nu ma apuc eu sa vorbesc despre acest lucru. Important este sa jucam bine si sa ne atingem obiectivele. Ma simt bine si ma bucur de fotbal, poate asta este secretul meu.



Abia astept derby-ul cu Dinamo, sper sa avem o prestatie buna si sa castigam. Este un meci foarte important si pentru fanii nostri" a declarat Filipe Teixeira dupa partida.

"E cel mai bun din Romania si cel mai bun jucator al FCSB, Teixeira" a spus Gigi Becali la Pro X dupa partida cu Rudar.