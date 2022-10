Mircea Lucescu, sincer după a treia înfrângere în grupele Europa League

Dinamo Kiev a făcut deplasarea pe Roazhon Park din Franța pentru jocul din Europa League cu Rennes. Însă, elevii lui Mircea Lucescu au pierdut disputa, fiind învinși cu 1-2.

După meci, Mircea Lucescu vorbit despre evoluția echipei sale și a evidențiat faptul că, de acum înainte, Dinamo Kiev trebuie să dea totul pentru a câștiga jocurile.

Lucescu: „Ne-am pierdut concentrarea”

„Este o rușine cum am pierdut. Am început bine jocul, am demonstrat că avem tehnică și viteză bună, am reușit să facem față atacurilor adversarilor.

Dar la finalul meciului ne-am pierdut concentrarea, așa cum s-a întâmplat în meciurile cu Fenerbahce și AEK. Pe viitor, trebuie să corectăm aceste greșeli și să fim absolut concentrați.

Rennes este o echipă foarte bună, are dinamică și viteză, au jucat bine la interceptarea mingii. În meciurile următoare, trebuie să depunem toate eforturile și să facem tot posibilul și imposibilul pentru a corecta situația în competiție.”, au fost cuvintele lui Mircea Lucescu, potrivit sport.ua.

Rennes - Dinamo Kiev 2-1

Rennes a deblocat repede tabela, după ce Gouiri a pasat decisiv, iar Terrier a fructificat cu sânge rece. Tsygankov a restabilit egalitatea în minutul 33 și a stabilit scorul primei reprize: 1-1.

În partea a doua a jocului, când nimic nu părea că va mai modifica numerele de pe tabela, Doue a dus scorul la 2-1 pentru echipa sa și a lăsat-o pe Dinamo Kiev cu a treia înfrângere consecutivă în Europa League.