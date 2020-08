"La vizionare nu faceau asa ceva, nu ne asteptam!" :) Armenii le-au dat-o pe tactica stelistilor! Ce a spus Olaru dupa 3-0 cu Shirak

Darius Olaru a fost omul meciului contra lui Shirak!

Mijlocasul a marcat primul gol al FCSB in prima repriza si a fost un pericol permanent in jumatatea armenilor. Olaru nu se astepta ca Shirak sa schimbe tactica fata de meciurile din campionat. Toni Petrea nu le-a aratat pe inregistrari jucatorilor o echipa care face pressing.

"Au facut pressing sus, desi nu ne asteptam la asta, nu am vazut asta la analiza. Ne bucuram ca ne-am calificat in aceasta seara. Sper sa dam peste un adversar de care putem sa trecem. Obiectivul e sa ajungem in grupe. Sper sa jucam acasa, ne ajuta si asta. Dam totul pentru echipa. E un meci, se joaca o singura mansa, sper sa depasim si turul asta. Am vazut ca sunt chemat la nationala de tineret. Sper sa mergem si sa castigam cele doua meciuri pe care le avem. Am fost bucuros pe moment, dupa mi-a stat gandul doar la meci. A fost o partida grea, voiam s-o castigam si am reusit. Sper sa continuam pe acelasi drum, sa facem pressing, sa mergem peste cei de la Viitorul", a spus Olaru la Look TV.