Liverpool a învins, pe teren propriu, scor 6-1, pe Sparta Praga, în returul optimilor de finală ale competiției. La general, cormoranii s-au impus cu un categoric 11-2.

Liverpool câştigase la Praga cu 5-1, dar startul manşei secunde, de pe Anfield, a fost devastator. Cu Mo Salah pentru prima oară titular în acest an, gazdele conduceau cu 3-0 în minutul 10, iar Gakpo a înscris pentru 4-0 în minutul 14.

Elevii lui Jurgen Klopp au ridicat piciorul de pe acceleraţie, permiţându-le celor de la Sparta Praga să înscrie golul de onoare, iar în repriza secundă au mai lovit de două ori, încheind meciul cu un 6-1 reconfortant şi cu o calificare în sferturi obţinută "en fanfare".



Liverpool - Sparta Praga 6-1 (optimi EL 14.03.24) rezumat pe www.sport.ro

După meci, tehnicianul neamț a dezvăluit că Mo Salah trebuia să joace aproximativ 70 de minute, însă accidentarea lui Bobby Clark i-a dat planurile peste cap. Egipteanul a revenit după o perioadă de absență cauzată de o accidentare suferită la Cupa Africii pe Națiuni.

"Mo are o poveste specială, nu era stabilit să joace 90 de minute, însă mi-a fost clar că Bobby trebuie schimbat.

I-am spus să stea locului (n.r. - lui Mo Salah). Cred că este pentru prima dată când i-am spus unui jucător 'încetează să te aperi', nu mai alerga în acea direcție. Este foarte experimentat", a mărturisit Jurgen Klopp.

