Dan Petrescu, devastat dupa meciul cu Young Boys! "Nimeni nu ma intelege! Suntem in cap total!" Ce spune despre sansele la calificare

CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu Young Boys Berna in etapa a doua a grupei A din Europa League, scor 1-1

La conferinta de presa de dupa meci, Dan Petrescu s-a aratat foarte dezamagit de usurinta cu care echipa sa a primit gol. De asemenea, antrenorul de 52 de ani a fost foarte suparat dupa accidentarea lui Vinicius si de probleme mari de lot pe care le are in aceasta perioada.

"Am mai pierdut un jucator. Sunt foarte suparat. Rezultatul, daca imi spunea cineva inainte de meci ca facem egal poate ca nu eram suparat, dar daca am condus cu 1-0 si am luat gol dupa un aut, normal ca sunt suparat. Indifernt de cate probleme avem, reusim sa nu ne facem de ras, sa tinem steagul sus, suntem singura echipa din Romania care joaca in Europa si reusim sa facem rezultate bune.

Nu stiu cat de grava este accidentarea lui Vinicius. Sper sa nu fie grava, dar e clar ca in urmatoarele 3 meciuri pana la pauza nu o sa joace. Suntem in cap total!

Manea a facut un meci excelent. Acea faza mi-o reprosez mie si la toata echipa. Chiar dimineata am lucrat auturi. Dar se mai intampla sa luam si noi goluri, nu suntem perfecti.

Eu am zis de la inceput ca va fi o grupa echilibrata, cu Roma favorita, care pana la urma se va desprinde.

Daca era o victorie a noastra si un egal la Roma era o seara perfecta. Sper sa ne batem pana la final, cu toate ca nu cred. Noi, pe lista UEFA nu mai putem trece jucatori. Nimeni nu ma intelege, nu inteleg de ce, ca noi nu avem solutii. Nu avem solutii!", a declarat Dan Petrescu dupa meci.

Pentru CFR Cluj urmeaza meciul din campionat de pe teren propriu cu Gaz Metan Medias si deplasarea de la Roma, pentru etapa a treia a grupelor Europa League.