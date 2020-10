Ce-a fost asta?! Un barbat a inlemnit cand s-a uitat pe inregistrarile video ale casei: un OZN urias ar fi trecut peste cartierul sau | VIDEO

O forma ciudata, descrisa sub forma unui 'triunghi urias' a trecut pe deasupra unei case din Texas, iar camerele de supraveghere ale unui locuitor din zona au inregistrat totul.

Filmarea a ajuns online si s-a viralizat rapid, iar teoreticienii conspiratiei sunt convinsi ca este vorba despre un 'OZN in forma de triunghi'.

Imaginile au fost filmate pe 21 octombrie, iar pe imagini se poate observa ca obiectul zboara la o inaltime destul de joasa. Forma este vizibila timp de cateva secunde, dupa care dispare in spatele unor copaci inalti.

Here's a security footage recorded over a home in Irving, Texas on Oct. 19, 2020 (approx 8:30pm). Hey, what is that? UFO? The wing of TR-3B? Well, I think it could be a giant flock of birds (or bird murmuration?). pic.twitter.com/mPXQuzWnji