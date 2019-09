CFR - LAZIO | Campioana Romaniei a reusit surpriza serii in Europa: "Asta e adevarata fata a CFR-ului!" Cele doua momente care au adus victoria

CFR Cluj a reusit surpriza serii in Europa si a castigat meciul cu Lazio, scor 2-1. Performanta clujenilor este cu atat mai importanta cu cat italienii au condus cu 1-0.

Ciprian Deac spune ca momentele cheie au fost golul marcat chiar inainte de pauza si discursul lui Petrescu din vestiar, din pauza.

"A fost o prima repriza in care nu ne-a iesit nimic. E bine ca am reusit sa egalam si sa intram cu 1-1 la pauza. Ne-am creat ocazii in repriza a doua, am fost mult mai periculosi, cred ca asta e adevarata fata a CFR-ului. Nu sistemul a castigat meciul, important e ca ne-am daruit noi. Ne-a trezit Mister la pauza si am reusit sa intoarcem scorul. Suntem pe primul loc, dar e doar prima etapa, mai sunt 5 meciuri si poate intampla orice", a declarat Ciprian Deac la finalul partidei.