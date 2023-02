După 2-2 pe teren propriu, cu Manchester United, catalanii au deschis scorul pe Old Trafford, prin Robert Lewandowski (minutul 18 - penalty), însă gazdele au revenit după pauză și s-au impus cu scorul de 2-1, grație reușitelor lui Fred (minutul 47) și Antony (minutul 73).

Eliminată din Europa, FC Barcelona rămâne doar cu meciurile de pe plan intern. E lider autoritar în La Liga, cu 59 de puncte, la opt puncte distanță de rivala Real Madrid, cu care se va duela în dublă manșă și în semifinalele Cupei Spaniei.

Reacția lui Xavi după meciul de pe Old Trafford



După fluierul final, tehnicianul catalanilor a vorbit despre partida pierdută de elevii săi, explicând că ar fi putut să facă mai mult pentru a obține un rezultat pozitiv.

"Meciurile din Europa sunt decise de mici detalii și noi nu le-am controlat. De aceea am fost eliminați. Sentimentul este că am fost mult mai buni decât sezonul trecut, dar am pierdut cu Bayern, Inter, Manchester United.

Trebuie să încercăm să fim mai competitivi și să facem lucrurile mai bine din sezonul viitor. Este păcat pentru că echipa a arătat ce poate și a meritat mai mult. Ei sunt foarte puternici fizic, dar am fi putut domina mai mult jocul.

Important în momentul acesta este că duminică avem deja un meci și trebuie să ne concentrăm cu Almeria și joi în semifinala Cupei. Au mai rămas două trofee în joc și vrem să le câștigăm pentru că sunt foarte importante pentru club", a spus Xavi.



