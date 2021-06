Cand nu joci la Euro, ai timp sa joci la nunti! Radu si Puscas, aparitie spectaculoasa la nunta unor prieteni

Imagini savuroase cu cei doi fotbalisti din nationala Romaniei.

Portarul Ionut Radu si varful George Puscas s-au dat in stamba la nunta unor prieteni. Cei doi au aparut in tinute stralucitoare, care au atras toate privirile.

Din pacate pentru nationala Romaniei, cei doi nu au fost la fel de stralucitori si pe teren, in precedenta campanie pentru calificare la Euro, "tricolorii" participand la inca un turneu final doar emotional, din fata televizoarelor.

Dupa ce sezonul trecut a semnat prelungirea contractului cu Inter si a debutat pentru "nerazzurri", Andrei Radu s-ar putea desparti de campioana Italiei, portarul de 24 de ani fiind dorit de Verona.

6 milioane de euro este cota de piata a lui George Puscas, potrivit transfermarkt.com

Chinuit de accidentari, George Puscas s-ar putea desparti si el de Reading. Formatia din Championship pentru care a evoluat in sezonul precedent si alaturi de care a ratat promovarea in Premier League nu-l mai vrea pe roman, potrivit informatiilor aparute in presa din Anglia.

