"Mai buna decat a ta!" Ronaldo si-a gasit noua vocatie! Starul portughez si-a testat aptitudinile chiar in timpul Euro. Cum s-a descurcat

Starul portughez a demonstrat in timpul sedintei foto efectuate pentru UEFA ca nu este priceput doar la fotbal. Ronaldo a luat aparatul din mana fotografului si l-a pozat pe coechierul sau din defensiva Portugaliei, Pepe.

"E mai buna decat a ta!", i-a transmis Ronaldo fotografului UEFA.

When Cristiano Ronaldo turned photographer at the Portugal media day! "Better than you!" ????????????#EURO2020 pic.twitter.com/y0LkqtaIlL