"E un fel de Maybach al autocarelor!" FCU Craiova si-a prezentat noua 'bijuterie' cu care echipa se va deplasa! Cum arata autocarul de peste jumatate de milion de euro

FCU Craiova se pregateste intens pentru Liga 1.

Nou-promovata in prima Liga, echipa lui Mititelu isi asigura toate conditiile pentru sezonul urmator. Adrian Mititelu Jr. a investit o suma importanta de bani in autocarul cu care echipa se va deplasa, iar in cursul zilei de vineri, bijuteria a fost prezentata.

"Achizitia arata ca ne dorim sa fim la un nivel foarte inalt din punct de vedere fotbalistic si incercam sa furam din marketingul de afara, sper sa responsaibilizeze staff-ul si jucatorii, incat sa performam si pe plan fotbalistic, nu doar pe plan de marketing.

Ma bucur ca avem cel mai frumos autocar din tara, sper sa reusim si pe plan fotbalistic. Acum, acest autocar ne obliga, bineinteles", a spus Adrian Mititelu Jr.

Antrenorul oltenilor a vorbit si el despre 'bijuteria' achizitionata de conducerea clubului.

"Am o parere frumoasa, l-am vazut si inauntru, are dotarile necesare pentru ca noi sa avem confortul necesar. Ma bucur ca clubul la care activez merge pe linia performantei, vrea ce e mai frumos in orice, asta se vede si prin achizitionarea autocarului.

E un fel de Maybach al autocarelor. Sper sa ne ridicam la pretentiile patronului. Il stiam, design-ul e foarte frumos, felicitari echipei de marketing a echipei pentru cum l-au facut. Sper ca intr-o buna zi, sa achizitonam unul fara acoperis, pentru a ne bucuram", a comentat Adrian Mutu.

Intrebat despre pretul vehiculului, Mititelu Jr. a dezvaluit ca a investit o suma considerabila de bani in masina: "A fost undeva la 585 000 de euro plus TVA, nu stiu exact suma".