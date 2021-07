S-a aflat totul! Ce l-a determinat pe cetateanul britanic sa stranga bani pentru micuta germana care a plans in tribune la meciul cu Anglia

Noi informatii in cazul pustoaicei care plangea in tribune la Euro.

Britanicul care a pornit o campanie de strangere de fonduri pentru micuta germana care a plans in tribune la meciul dintre Germania si Anglia, 0-2, si-a explicat gestul.

Pana acum in contul micutei au fost donate 26 de mi de lire.

Englezul a dezvaluit ca a demarat campania pentru strangerea de fonduri, dupa ce pustoaica germana a fost abuzata in mediul online de suporterii englezi si nu are nicio legatura cu infrangerea suferita de Germania in fata Angliei, scor 0-2.

Potrivit Daily Mail, imaginea cu fata in lacrimi a fost larg raspandita in mediul online, iar multi internauti au postat comentarii abuzive si xenofobe.

"Este vorba despre abuzurile din mediul online. Am incercat sa dau voce pozitivismului in aceasta perioada in care suntem din ce in ce mai intoleranti. Vremuri de intoleranta, incurajate in mod activ de guvernul nostru. Am incercat sa le arat prietenilor si vecinilor nostri europeni ca minoritatea foarte vizibila si extrem de vocala negationista din Marea Britanie nu ne reprezinta. Putem arata bunavointa.

Sper ca parintii fetei sa foloseasca banii stransi in aceasta campanie pentru a-i oferi un cadou frumos, astfel incat sa-si dea seama ca nu toata lumea din Marea Britanie este oribila. Noua ne pasa.

Nu cred ca asta va schimba lumea, insa cred ca este unu lucru bun pe care am putut sa-l fac pentru acea fetita", a spus britanicul, potrivit sursei citate mai sus.