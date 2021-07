Primul mesaj al lui Sancho dupa ratarea penalty-ului din finala Euro 2020: "Ma voi preface ca nu am vazut abuzul rasial pe care l-am primit!"

Jadon Sancho a postat un mesaj pe social media in care descrie ce a trait dupa esecul de la Euro 2020.

Anglia a pierdut finala Euro 2020 in fata Italiei, chiar pe Wembley. Dupa 90 de minute, scorul era 1-1, asa ca cele doua echipe au avut nevoie din prelungiri. Rezultatul a ramas acelasi si dupa cele 30 de minute, iar invingatoarea s-a decis la loviturile de departajare.

In minutul 120, Sancho si Rashford au fost introdusi de selectionerul Southgate special pentru executiile de la 11 metri, dar din pacate pentru Anglia, ambii au ratat. Fostul jucatorul al Borussiei Dortmund, pentru ca in timpul Campionatului European s-a transferat la Manchester United, a vorbit in premiera dupa esecul de la Euro 2020. Acesta a postat un mesaj pe conturile de social media in care a detaliat ce sentimente l-au incercat dupa ratarea penalty-ului si cum s-a simtit dupa ce a fost abuzat rasial chiar de propriii suporteri.

"Am avut cateva zile sa reflec la finala de duminica si inca am un mixt de emotii. Vreau sa imi prezint scuzele fata de coechipierii mei, intreg staff-ul si in mod special, fanilor pe care i-am dezamagit. Este de departe cel mai greu moment din intrega mea cariera. E greu sa spui in cuvinte ce simti, dar sunt atatea lucruri pozitive pe care le putem lua dupa turneul acesta, chiar daca infrangerea o sa doara o perioada.

Primul meu gand atunci cand intru pe un teren de fotbal este mereu: 'Cum imi pot ajuta echipa? Cum voi pasa decisiv? Cum pot sa creez ocazii de gol? Cum voi inscrie?'. Exact acelasi lucru am vrut sa il fac si cu acel penalty, sa ajut echipa. Eram pregatit si increzator sa execut. Sunt momente pe care le visezi inca de cand esti copil, acesta este motivul pentru care joc fotbal. Acestea sunt situatiile de presiune pe care vrei sa ti le asumi ca fotbalist. Am inscris din penaty inainte pentru club, le-am exersat incontinuu pentru echipa de club si nationala, mi-am ales coltul, dar nu a fost sa fie de data aceasta.

Toti am avut aceeasi ambitie si acelasi obiectiv. Am vrut sa aducem trofeul acasa. A fost una dintre cele mai frumoase cantonamente la care am participat in cariera mea pana acum, unitatea echipei a fost fara egal, o adevarata familie in teren si in afara acestuia.

Ma voi preface ca nu am vazut abuzul rasial pe care eu si 'fratii mei', Marcus si Bukayo, l-am primit dupa meci. Dar din nefericire, nu este nimic nou. Trebuie sa evoluam ca societate si sa ii facem pe acesti oameni responsabili. Ura nu va invinge niciodata. Pentru toti tinerii care au suferit acelasi abuz, tineti-va capul sus si continuati sa va urmati visul.

Sunt mandru de aceasta echipa a Engliei si cum am unit intreaga natiune dupa 18 luni dificile pentru atat de multi oameni. Pe cat ne-am dorit sa castigam turneul, vom invata si construi din aceasta experienta si vom merge inainte.

Vreau sa va multumesc pentru toate mesajele pozitive, dragostea si grija, care au depasit negativismul. A fost o onoare, ca intotdeauna, sa reprezint Anglia si sa port tricoul cu Trei Lei. Nu am dubii ca ma voi intoarce si mai puternic! Aveti grija de voi si ne vedem curand!

JS7", a postat Jadon Sancho pe conturile oficiale de social media.