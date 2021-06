Prima reactie a lui Boris Johnson dupa amenintarile UEFA legate de mutarea finalei Euro 2020! Ce a spus 

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO

UEFA a amenintat Marea Britanie ca ar putea muta finala Euro 2020 la Budapesta, motivul fiind restrictiile provocate de pandemia de coronavirus. Forul international a informat Guvernul din Londra ca locatia finalei ar putea fi mutata daca cei 2 500 de invitati nu sunt exceptati de la perioad de carantina de 10 zile.

Intrebat despre pozitia UEFA, Boris Johnson a oferit un raspuns transant in aceasta privinta.

"Vom face tot ce este necesar pentru a proteja tara de Covid-19, aceasta va fi prioritatea noastra, in mod clar. Vom vorbi cu UEFA pentru a vedea ce isi doresc cei de acolo, in cazul in care putem face cateva exceptii, insa, cu siguranta, prioritatea este sanatatea publica", a spus Johnson conform express.co.uk.