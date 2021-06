Germania lupta pentru trofeul de la EURO 2020, Loris Karius se relaxeaza in Mykonos. Cum arata bruneta cu care s-a afisat portarul neamt 

Dupa finala Champions League din 2018, cariera lui Loris Karius a intrat pe o panta descendenta, greselile pe care le-a facut in acea partida nefiind trecute cu vederea de cei de la Liverpool.

Portarul german a fost imprumutat mai intai la Besiktas, apoi la Union Berlin pentru sezonul 2020-2021, fara sa se stie deocamdata ce se va intampla pe viitor cu el.

In prezent, neamtul de 27 de ani se afla in vacanta in Grecia, unde a fost fotografiat de paparazzi in compania unei brunete misterioase.

Despre fotbalist se credea ca are o relatie cu modelul Sophia Thomalla, insa sportivul a confirmat ca relatia celor doi s-a incheiat de ceva vreme, astfel ca ipostazele in care a fost surprins nu l-au pus intr-o postura nefavorabila.

"Am vazut fotografiile. Singurul lucru care e de spus: nu mai formam un cuplu", a declarat Sophia, potrivit dailymail.co.uk.

sursa foto: ProfiMedia