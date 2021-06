Anglia - Scotia, 22:00, in direct la PRO TV si pe VOYO! Primul meci international din istorie va avea un nou capitol la Euro 2020!

Meciurile de la Euro 2020 se vad la PRO TV si pe VOYO.

Anglia - Scotia reprezinta primul meci de fotbal international din istorie. Pe 30 noiembrie 1872, pe stadionul Hamilton Crescent, cele doua echipe au terminat la egalitate, 0-0, pe o ploaie torentiala. La 149 de ani distanta, Anglia si Scotia se intalnesc in a doua runda de la Euro 2020.

Elevii lui Southgate au reusit sa castige prima partida cu Croatia, datorita golului marcat de Sterling in minutul 57, in timp ce selectionata condusa de Steve Clark a fost doborata de Patrick Schick, in meciul de debut de la Euro 2020, cu Cehia.

De-a lungul timpului, cele doua echipe nationale s-au intalnit de 114 ori. Chiar daca Anglia a fost inzestrata cu jucatori mai valorosi, bilantul meciurilor directe este unul echilibrat. Albionii s-au impus in 48 de partide, iar scotienii au reusit sa ii invinga de 41 de ori, in timp ce 25 de jocuri s-au terminat la egalitate.

Fruntasele Grupei D sunt Cehia si Anglia, ambele cu 3 puncte. Invinse in prima etapa a Campionatului European, Croatia si Scotia ocupa locurile 3 si 4, avand 0 puncte.