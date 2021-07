O noua tragedie la Euro! S-a prabusit in timp ce se bucura la golul victoriei favoritilor

Ucraina si Anglia se intalnesc, sambata, de la 22:00, in sferturile de finala ale Euro 2020. Meciul va putea fi urmarit la PRO TV si pe VOYO.RO!

Apropierea confruntarii dintre Ucraina si Anglia a scos la lumina un caz socant! Un fan englez a murit in timp ce se bucura la golul care i-a dus pe britanici in sferturile de finala.

Harry Kane promite sa de totul pe teren in meciul cu Ucraina, pentru a aduce un omagiu fanului care a murit in timp ce se bucura la golul marcat de el in partida cu Germania.

Charlie Naughton era in pub-ul sau alaturi de prieteni si familie cand s-a prabusit la pamant, in timp ce se bucura la golul de 2-0, marcat de Kane, in victoria cu acelasi scor obtinuta de englezi in fata Germaniei, in oprimile de finala ale Euro 2020.

Medicii sositi la fata locului au incercat timp de trei ore sa-i salveze viata tanarului fan de 29 de ani, insa dupa mai multe incercari au fost nevoiti sa constate decesul.

"Imi pare extrem de rau sa aud de moartea lui Charlie. Toate gandurile mele bune pleaca spre familia sa. Vom da totul maine pe teren si in tot restul turneului pentru fani ca Charlie", a spus Kane la conferinta de presa.

