Confirma Anglia statutul de favorita la castigarea EURO 2020? (P)

Optimile EURO 2020 au insemnat eliminarea prematura din competitie a trei dintre marile favorite: campioana mondiala, Franta, actuala campioana europeana, Portugalia, si cea mai titrata echipa europeana, Germania (3 trofee EURO).

Daca Germania a fost scoasa din competitie de Anglia, una dintre cele mai puternice selectionate din ultimii ani, iar Portugalia a fost eliminata de Belgia, semifinalista ultimului campionat mondial, Franta a parasit competitia intr-un mod destul de neasteptat, dupa ce in minutul 80 conducea Elvetia cu 3-1.

Astfel, cele 8 echipe care isi vor disputa prezenta in semifinale sunt Anglia, Belgia, Cehia, Danemarca, Elvetia, Italia, Spania si Ucraina. Noua configuratie a tabloului competitiei a provocat schimbari importante si in ceea ce priveste cotele caselor de pariuri. La 888sport, Anglia este acum prima favorita la EURO 2020, pe 2 este Spania, iar pe 3 Italia.

Anglia, favorita caselor de pariuri la EURO 2020

Investitiile masive la toate nivelurile fotbalului insular si cresterea competitivitatii Premier League au avut ca rezultat dominarea competitiilor europene la nivel de club, dar si rezultate deosebite ale selectionatei Albionului (semifinalista la Cupa Mondiala din 2018). Fara a impresiona prea tare, Anglia este vazuta, dupa optimi, drept principala favorita la castigarea competitiei, cu o cota de 3.05 in oferta de pariuri 888sport EURO 2020.

Principalul atu al englezilor pare sistemul defensiv, care nu a cedat inca in aceasta competitie, desi a infruntat Croatia - echipa care a marcat 7 goluri in 4 meciuri, Cehia - care a inscris de 5 ori sau Germania - cu 6 goluri marcate. Selectionerul Gareth Sothgate a reusit sa imbine tineretea si exuberanta unor fotbalisti, cu calitatile tehnice si fizice ale altora si experienta unor Maguire, Walker sau Kane.

Este drept ca poate fi acuzata o anumita inconsistenta in atac, dar aceasta poate fi reglata in sferturi, cand englezii vor intalni Ucraina, o echipa tanara si imprevizibila, dar cu multe carente organizatorice care pot fi speculate.

Un important avantaj pentru englezi ar putea fi si faptul ca semifinalele si finala competitiei se vor disputa pe Wembley, in prezenta unui public foarte numeros si atat de dornic de performanta.

Aproape de nicaieri, Spania a ajuns a doua favorita

O victorie si 3 egaluri este bilantul nationalei Spaniei, condusa de pe banca de Luis Enrique. Aflata in reconstructie dupa retragerile unor importanti fotbalisti, selectionata Spaniei nu regaseste tiki-taka, stilul care a consacrat-o. Fara niciun fotbalist de la Real Madrid, „Furia Rosie” se bazeaza pe un grup restrans de la Barcelona si pe unul similar de la Manchester City.

Evolutia scorului din optimile cu Croatia cu o revenire spectaculoasa de la 0-1 si o cadere la fel de spectaculoasa pe final, cand au fost egalati dupa ce au primit 2 goluri in ultimele minute ale timpului regulamentar, ne-au aratat o Spanie fragila pe alocuri, dar si o buna conditie fizica dublata de un psihic de fier.

888sport ii crediteaza pe spanioli cu a doua sansa la castigarea trofeului, la o cota de 4.20. Ei vor trebui sa dea dovada de mai multa consistenta in joc si de o mai mare eficacitate in fata portii pentru a putea depasi in sferturi merituoasa echipa a Elvetiei, care s-a calificat in aceasta faza dupa o revenire fantastica in fata francezilor, campionii mondiali in exercitiu.

Dupa evolutii entuziasmante, Italia poate cuceri EURO a doua oara

4.70 este cota afisata de 888sport pentru triumful Italiei in aceasta competitie. Trupa antrenata de Roberto Mancini a inceput in forta aceasta competitie, cu 3 victorii la 0 in fata Turciei, Elvetiei si Tarii Galilor. Ca de obicei, italienii se bazeaza pe o organizare defensiva excelenta. Golul incasat in minutul 114 al meciului din optimi cu Austria a pus capat unei serii de 11 meciuri fara gol primit, o performanta incredibila, care le da dreptul sa spere la castigarea trofeului.

Un hop major in realizarea acestui demers il reprezinta sfertul de finala in care vor infrunta semifinalista ultimei editii a Cupei Mondiale, Belgia. A patra favorita in topul bookmakerilor 888sport, Belgia a fost retrogradata in randul favoritelor dupa ce la startul competitiei era vazuta cu a treia sansa, cu cota 8.00, aceeasi pe care o are si in acest moment.

Sferturile de finala EURO 2020 se joaca pe 2-3 iulie

Elvetia vs. Spania este primul sfert de finala al EURO 2020. Meciul se va desfasura vineri, 2 iulie 2021, de la ora 19:00, pe Saint Petersburg Stadium din Saint Petersburg, Rusia.

Tot vineri, 2 iulie, de la ora 22:00, pe Football Arena Munich din Munchen, Germania va avea loc meciul Belgia vs Italia, derby-ul acestei faze a competitiei.

Pe 3 iulie, de la ora 19:00, Cehia va intalni Danemarca pe Stadinoul Olimpic din Baku, Azerbaidjan, pentru ca in aceeasi zi, de la ora 22:00. Pe Stadio Olimpico din Roma sa se dispute ultimul sfert de finala, Ucraina vs. Anglia.

Ronaldo conduce in clasamentul golgheterilor la EURO 2020

Desi a parasit competitia, dupa ce Portugalia a fost invinsa de Belgia in optimi, Cristiano Ronaldo conduce in topul golgheterilor, cu 5 reusite. 888sport afiseaza cota 2.10 pentru ca Ronaldo sa termine primul in acest top.

Cele mai mari sanse pentru a-l detrona le au cehul Patrick Schick, cu 4 reusite (cota 6.00), Romelu Lukaku (cota 8.00) si Raheem Sterling (cota 6.00), ambii cu cate 3 goluri marcate.