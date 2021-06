"Mai joaca inca trei ani!" Anuntul momentului despre Cristiano Ronaldo! Mama sa a vorbit despre viitorul sau

Maria Dolores a vorbit despre viitorul fiului sau.

Cristiano Ronaldo se afla cu nationala tarii sale in Budapesta si se pregateste de primul meci la Euro 2020. Starul portughez poate stabili doua recorduri in meciul cu Ungaria, de la ora 19:00, transmis in direct de PRO TV si VOYO. Atacantul lui Juventus are nevoie doar sa fie un minut pe teren si sa inscrie un singur gol la acest turneu pentru a deveni golgeterul all-time al competitiei si singurul fotbalist din istorie care a jucat la 5 Campionate Europene.

Ronaldo a ajuns la 36 de ani, dar forma sa fizica este la un nivel inalt. De altfel, mama starului portughez a dezvaluit ca fiul sau mai are de gand sa joace 3 ani in fotbalul mare.

"Fiul meu este in forma si va continua sa joace inca trei ani. Am vorbit cu el, mi-a trimis un mesaj, eu i-am urat noroc si mi-a spus: "Multumesc, mama!", a declarat Maria Dolores, citata de TuttoSport.

Mama starului portughez a tinut sa dea si un pronostic pentru primul meci al lusitanilor la Euro 2020, singura sa dorinta fiind sa marcheze Ronaldo.

"Cu Ungaria? Vom castiga cu 2-1. Un gol dat de Ronaldo si celalalt... nu conteaza, nici chiar daca e autogol. Am aprins o lumanare in Catedrala din Funchal pentru toti. Daca ma duc la stadion? Numai in cazul unei finale", a precizat Maria Dolores.