"M-am gandit sa nu joc in meciul cu Ucraina!" Blind, marcat complet de episodul cu Eriksen! A iesit de pe teren in lacrimi si a explicat totul

Tarile de Jos s-au impus cu 3-2 in meciul de infarct cu Ucraina. Daley Blind a fost titular, insa in minutul 64 a fost inlocuit si a fost surprins parasind terenul in lacrimi. Fundasul a explicat motivul pentru care a plans la iesirea de pe teren, iar totul ar fi plecat de la episodul socant cu Eriksen, de la meciul dintre Danemarca si Finlanda.

Blind a fost coechipier cu Eriksen la Ajax si a trecut si el prin clipe grele, dupa ce a avut probleme cardiace. In urma cu 18 luuni, a descoperit ca are probleme cu muschii inimii.

"Totul a fost foarte intens: au fost imagini extrem de usor de recunoscut pentru mine. Nu am putut sa dorm bine, si mi-a trecut prin cap sa nu joc impotriva Ucrainei. Din fericire, Eriksen este bine si asta ne-a dat forta sa jucam.

A avut un impact foarte mare asupra mea totul. Nu doar pentru faptul ca Eriksen este prietenul meu, dar si pentru ce mi s-a intamplat mie", a spus Blind conform cotidianului SPORT.