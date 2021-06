Frank de Boer, dupa victoria chinuita din meciul cu Ucraina: "Putem fi mandri de performanta noastra"

Tarile de Jos au castigat la limita meciul cu Ucraina, 3-2, disputat in cadrul Grupe C de la Euro 2020, iar Frank de Boer s-a declarat multumit de prestatia echipei sale.

''Putem fi mândri de performanta noastra. Am vazut o echipă buna a Olandei, care a fost compacta, care a dominat si a creat sanse. Asta este ceea ce vreau sa vad. Dar nu mai vreau sa vad cum am primit acele doua goluri, atat de usor. Trebuie sa devenim mai isteti in asemenea situatii. Stim ca cealaltăaechipa is va crea sanse, dar trebuie sa ne asiguram ca nu va profita de greselile noastre'', a declarat Frank de Boer, după meciul de pe Johan Cruyff Arena.

De Boer s-a aratat ingrijorat de numarul mare de greseli comise de elevii sai: ''Lucrurile acestea sunt rele şi pentru sanatatea mea. Sa speram ca nu se vor repeta din nou''.

La randul sau, Dumfries, desemnat omul meciului, a afirmat ca a fost cel mai palpitant joc din cariera lui: ''Sunt foarte usurat, a fost un gol atat de important. Nu am facut cel mai bun meci al meu, dar a fost cel mai frumos''.