Sumi s-a intors: "Eu nu imi aduc aminte cand CFR-ul in cupele europene a avut atatea ocazii!" Temerea antrenorului pentru meciul retur cu bosniacii

Sumudica a debutat cu o victorie pe banca CFR-ului.

CFR a castigat cu 3-1 primul meci cu Borak Banja din primul tur de calificare din Champions League. Chiar daca au controlat jocul, Marius Sumudica a precizat ca l-a nemultumit golul primit in finalul primei reprize. Cu toate acestea, antrenorul considera ca este meciul in care clujenii si-au creat cele mai multe ocazii in cupele europene.

"Sunt circumpsect inainte de orice partida. In fotbal exista surprize, nu mai exista echipe mici. Cred ca ne-am culcat pe ureche la 2-0, am luat gol in minutul 45, nu este normal la ultima faza de joc sa iei acel gol. Am practicat un fotbal de calitate, am avut o sumedenie de ocazii, eu nu imi aduc aminte cand CFR-ul in cupele europene, indiferent de adversar sa fii avut atetea ocazii. Imi pare rau ca diferenta de scor nu a fost una mai categorica, dupa care si in a doua repriza am avut o sumedie de ocazii. Ei, practic, au ajuns o singura data la poarta noastra si ne-au marcat un gol.

Deocamdata nu am realiat nimic. Acest gol din deplasare nu mai conteaza, noi ca sa fim scosi ar trebui sa pierdum cu 3-0 acolo. Intre cele doua manse ne asteapta un meci extraordinar de greu cu trofeul pe masa, cel cu Universitatea Craiova, si nu va fi usor pentru jucatorii mei sa ii recuperez si sa ii fac sa uite entuziasmul, care este uman, si care se infiripa in subconstientul jucatorului. Va trebui sa facem tot ce tine de noi sa ii aducem cu picioarele pe pamant si sa dam 100% cand vom juca cu trofeul pe masa", a declarat Sumudica la conferinta de presa de la finalul meciului.

Tehnicianul echipei din Gruia a confirmat discutiile cu Mircea Lucescu pentru transferul lui Vladyslav Supriaha, dar atacantul este prea scump pentru CFR. Insa Sumudica a anuntat transferul lui Fofana la echipa clujeana.

"Am avut o discutie cu domnul Lucescu, acel atacant despre care este vorba este campion mondial la U21, este capitan la U21. Are o cota de piata de 6 milioane de euro si nu este nicio posibilitate de a-l aduce. Suntem in discutii si cu alti atacanti, speram sa gasim un atacant pe care sa ni-l permitem. Nu este usor sa aduci jucatori in Europa de Est si sa platesti sume exorbitante si nici nu imi doresc sa fac lucrul asta pentru a rupe vestiarul. Am un vestiar pe care il respect, care din momentul de fata a inteles ce imi doresc de la ei.

Singurul jucator pe care il vom legitima si care a facut azi vizita medicala este un mijlocas din Franta, Fofana. Un jucator care sunt ferm convins ca ne va ajuta", a dezvaluit Sumudica.