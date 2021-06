Alvaro Morata, al doilea penalty ratat la Euro! Ce record nedorit a egalat

Alvaro Morata a avut sansa de a marca din penalty la Euro, dupa un fault obtinut de Koke, dar sutul sau a fost aparat de portarul Slovaciei. Dubravka a fost eroul tarii sale la aceasta faza, iar spaniolii inregistreaza cateva recorduri nedorite.

Nationala iberica este a doua tara care rateaza doua penalty-uri in aceeasi editie la Euro, dupa Olanda in 2000. De asemenea, niciun jucator nu a ratat pana acum doua penalty-uri la aceeasi editie a Euro.

Spania mai inregistreaza alt record nedorit: a ratat ultimele 5 penalty-uri primite, in toate competitiile.

