Faza la care Luis Enrique si-a pus mainile in cap! Moreno a ratat penalty pentru Spania, iar Morata a trimis pe langa poarta goala 

Alvaro Morata a deschis scorul pe La Cartuja in prima repriza, dupa o centrare buna a lui Gerard Moreno, iar dupa gol a mers sa il imbratiseze pe Luis Enrique. Selectionerul i-a luat apararea la conferinta de presa, dupa ce a fost criticat ca il tine in echipa pe atacantul lui Juventus, in ciuda ratarilor sale.

Cei doi spanioli au fost protagonistii unei faze de infarct in minutul 57, dupa ce Moreno, care a obtinut un penalty, a trimis balonul in bara, iar Morata, care ajunsese la minge si se afla singur in fata portii goale, a trimis pe langa!