„Eu sunt un om civilizat, am fost și pe la Londra și nu le răspund” Petrescu, despre scandările împotriva sa 

După victoria din etapa a opta din Liga 1, 1-0 cu Universitatea Craiova, CFR nu reușit să bifeze același succes și în șaisprezecimile Cupei României.

Clujenii au fost învinși pe „Ion Oblemenco”, cu același scor, 0-1, iar Universitatea Craiova s-a calificat în optimile Cupei României. Singurul gol al partidei a fost înscris de Lyes Houri, în minutul 63, cu o execuție fabuloasă din afara careului.

La finalul jocului, Dan Petrescu a mărturisit că a fost mulțumit de evoluția elevilor lor. Singurul lucru care îl nemulțumește pe tehnician este lipsa unor fotbaliști pe care nu se poate baza din motive medicale. De asemenea, antrenorul a vorbit și despre scandărilor suporterilor olteni împotriva sa, argumentând că nu merita acest tratament.

Petrescu: „Noi să nu fim cap de serie?”

„Tragerea la sorți a fost ca de obicei incredibilă. Primnele două echipe trase din urnă au fost CFR și Universitatea Craiova, celelalte au jucat cu Divizia C. Cei care fac Cupa României ar trebui să se gândească. Noi să nu fim cap de serie? Aceasta este situația. Jucătorii au dat tot, au fost foarte organizați, nu am ce să le reproșez niciunuia.

Am avut o zi să pregătesc acest meci, dar aceasta este situația la club acum. Avem patru atacanți care nu joacă, dar au încercat băieții, mai ales Gondiu, a venit după șapte zile răcit. Dușan, la fel, nu a avut niciun meci în picioare. Pe final, cu puțin noroc, puteam să egalăm și să ducem meciul în prelungiri.

La ei au intrat Ivan, Koljic și Nistor, când au jucătorii ăia pe bancă, se face diferența. Golul a fost foarte frumos, poate portarul putea să facă ceva mai mult, dar trebuie să revăd faza.

Nefiind pe listă nu au cum să joace. Chipciu e pe listă, Boateng, Cestor, Ștefan, care a făcut un meci foarte bun. Mi-a plăcut, a jucat foarte bine astăzi. A avut curaj, a avut adversari grei, pentru că la Craiova sunt jucători buni.

Nu e ușor nici pentru Tahiri, nu a jucat de mult, dar băiatul a dat tot. Cred că avea nevoie de un atacant mai experimentat lângă el. La UTA acasă nu știu dacă cineva câștigă ușor. Ei joacă în 12 acasă,publicul e fantastic, antrenorul e foarte bun, au o echipă mai bună decât anul trecut”, a dezvăluit antrenorul clujenilor.

„Eu am făcut numai bine acestei țări”

A fost ceva care nu îmi place în țara asta. Eu am făcut numai bine acestei țări, am dat tot, sunt profesionist, sunt unele scandări de neînțeles, la Cluj nu o să vedeți așa ceva. Pe mine m-au deranjat cei din spatele băncii. Eu sunt un om educat, civilizat, am fost și pe la Londra și nu le răspund. Dacă ei cred că e bine să continue așa, mai ales cu un om care a făcut ceva pentru fobtalul românesc”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.