L-a luat cu telefoanele de la PRIMUL MECI! INCREDIBIL: Becali a facut doua schimbari la pauza finalei din Cupa Romaniei

Becali n-a avut rabdare cu Toni Petrea decat 45 de minute!

Telefonul a sunat la pauza. La fel cum a procedat in majoritatea meciurilor din ultimii ani, patronul a schimbat dupa 45 de minute! Semn clar ca e nemultumit din cauza lipsei de creativitate de la mijloc, Becali i-a retras pe Olaru si Vina pe banca. In locul lor, la FCSB au intrat Morutan si Adi Petre.



FCSB a inceput meciul cu varful fals Cristi Tanase, care a coborat insa in linia de mijloc, ca inter, dupa introducerea lui Adi Petre.