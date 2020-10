Infectat cu Covid-19, Dorin Goian a fost DEMIS de la echipa! Esecul din Cupa Romaniei a fost decisiv pentru soarta antrenorului

Dorin Goian a fost demis de la Foresta Suceava.

Dorin Goian nu va mai fi antrenorul Forestei Suceava, este anuntul facut prin intermediul unui comunicat oficial.

Escul de miercuri din Cupa Romaniei a fost decisiv pentru soarta lui Goian. Foresta Suceava a fost invinsa de Somuz Falticeni, scor 2-0.

"In urma debutului slab de campionat si a esecului din Cupa Romaniei, am avut o discutie cu antrenorul Dorin Goian in urma careia am stabilit de comun acord rezilierea contractului.

De asemenea, am reziliat si contractul antrenorului secund, Daniel Balan", se arata in comunicatul Forestei.

Echipa din Suceava ocupa locul 7 in Seria I a Ligii a treia, cu 3 puncte din 3 jocuri.

Dorin Goian a fost testat pozitiv cu Covid-19 pe 1 octombrie.

