ADIO, ANOMALIE! Ce s-a intamplat cu regula care era s-o scoata pe FCSB din Cupa Romaniei la masa verde! Anuntul e oficial

Sezonul trecut, regulamentele le-au dat mari batai de cap sefilor de la Dinamo, FCSB sau Sepsi!

Din cauza unei neconcordante intre Regulamentul Disciplinar si ROAF, Dinamo a sperat ca va juca finala Cupei Romaniei. 'Cainii' au sustinut ca Andrei Vlad de la FCSB nu avea drept de joc in turul semifinalei, pierdut de Dinamo cu 3-0 pe teren propriu, din cauza ca ar fi fost suspendat. Stelistii s-au folosit insa de prevederile din Regulamentul Disciplinar, care le era favorabil, si au jucat cu Vlad titular. Potrivit Regulamentului Disciplinar, goalkeeperul nu era suspendat.

Dinamo a incercat sa castige meciul la comisii si sa mearga in finala, lucru care nu s-a intamplat in cele din urma dupa un scandal in care fostul director general Balanescu a fost acuzat de complicitate cu FRF. Dinamo a promis ca merge la TAS, insa a renuntat la plan, calmata si de ramanerea in Liga 1 in urma extinderii formatului la 16 echipe.

N-a fost liniste nici la finala de Cupa, in care Istvan Fulop n-a putut fi jucat de Sepsi din cauza acelorasi reguli contradictorii. Echipa din Covasna a incercat sa ia legatura cu Departamentul de Competitii pentru lamurirea situatiei, insa fara succes. In cele din urma, Fulop a fost lasat in afara lotului.

In sedinta Comitetului Executiv de ieri a fost aprobata cu unanimitate de voturi modificarea adusa Regulamentului Disciplinar la articolul 40, alin. 1, cel care a starnit controversele majore ale primaverii in fotbalul din Romania. Federatia mentioneaza ca in campionat 'se vor executa sanctiunile urmand principiul prevazut pentru Cupa Romaniei, adica anularea 'galbenelor' daca acestea nu au condus la suspendare'.