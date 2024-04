Eroarea principală a fost că l-au adus pe Mutu, un antrenor pe care nu-l recomanda nimic, poate doar numele de fotbalist, golgheter al naționalei României alătiuri de Hagi.

Marile erori ale CFR-ului: Mutu și Tachtsidis

„Briliantul” n-a avut nicio realizare la echipele de club pe care le-a antrenat, ba din contră.

A plecat ca un ticălos de la Rapid, înainte de începerea actualului campionat, după ce făcuse toată pregătirea de vară cu echipa, lăsând în urmă un 2-7 cu Farul, ratarea Cupei României și a calificării în Conference League. Puncte per meci: 1.72.

În Azerbaidjan, la Neftki Baku, a rezistat doar 5 luni, în care a suferit câteva înfrângeri umilitoare, în fața unor nou-promovate, cu un bilanț total de 10 victorii, 5 egaluri și 8 înfrângeri și o medie de 1.52 puncte per joc.

La prima experiență ca tehnician, la Voluntari, a început și mai prost, 1.34 puncte per partidă, reușind să salveze, cu chiu cu vai, echipa de la retrogradare.

Apoi, la FC U Craiova, 1 punct per joc (catastrofal), 12 meciuri, 3 victorii, 3 egaluri și 6 înfrângeri.

Deci, de ce a fost adus Mutu la CFR? Și, ca să facem tabloul complet, iată și cifrele lui de la această echipă: 11 partide, 5 victorii, 3 înfrângeri, 1.64 puncte per meci. Ce-i drept, un pic mai bine decât Mandorlini, predecesorul său, care a reușit doar 1.54 puncte per meci.

Chivu e de 6 ani la juniorii lui Inter

Cu o experiență uimitoare ca jucător în Serie A, unde a marcat 103 goluri și a dat 47 de assist-uri în 271 de apariții, Mutu a vrut să treacă direct la Liga 1 ca antrenor, ceea ce nu a mers, dacă privim cifrele de mai sus, dar nu numai cifrele, ci și jocul echipelor pe la care a trecut.

Mutu a avut de unde să învețe ca jucător, de la mari antrenori ai lumi, ca Mourinho și Prandelli, dar când trebuie să pui în practică, e mai greu. Trebuie să-ți faci mâna mai întâi la o echipă mică, cel puțin la Liga a doua. În comparație, Cristi Chivu e din iulie 2018, adică de aproape 6 ani, la juniorii lui Inter!

Lăsându-l pe Mutu, să ne îndreptăm și spre fostul fotbalist Tachtsidis, care joacă acum, la 33 de ani, numai din talent, fără nerv, dar cu mulți nervi.

Cu un trecut impresionant în Serie A, grecul are 6 goluri și 2 pase decisive în 32 de confruntări în care a intrat în acest sezon (26 în Liga 1, 4 în Cupă și 2 în preliminariile Conference League). Extrem de puțin pentru valoarea lui.

Tachtsidis trebuia scos din lot

Tachtsidis s-a remarcat, în schimb, la ieșiri necontrolate. Proteste cu nemiluita în teren și pe bancă, atacul necugetat din etapa trecută de campionat, când s-a repezit la portarul Sava, coechipierul său, gesticulând și certându-l în timpul meciului cu Sepsi, iar acum, cireașa de pe tort, cartonașul roșu primit în minutul 11 la Hunedoara.

În mod normal, după cum s-a manifestat la adresa tânărului Sava, Tachtsidis trebuia sancționat și scos din lot, nu să fie băgat titular în următorul meci, cel cu Corvinul. Iar aici e greșeala sus-numitului Mutu.

Privind per ansamblu, cei de la CFR trebuiau să previzioneze un astfel de recul, ținând cont de cât de mult au vândut în ultimul an. Nu poți face și echipă din prima, și să-ți refaci și bugetul greu încercat în precedentele multe sezoane. E un an ratat pentru CFR din punct de vedere al performanțelor sportive, cu erorile principale Mutu și Tachtsidis.

Ce mai e de făcut? Doar de pus punct și luat totul de la capăt pentru sezonul următor.