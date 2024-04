Ardelenii au făcut deplasarea marți seară la Hunedoara pentru duelul din sferturile de finală ale Cupei României. La capătul celor 90 de minute, Corvinul a obținut accederea în semifinale, iar CFR a plecat la Cluj dărâmată.

Adrian Mutu îi face praf pe toți după dezastrul de la Hunedoara și anunță: ”Mă simt umilit! O să iau o decizie mâine dacă plec sau nu”

După meci, Adrian Mutu a ținut să evidențieze că se va gândi până miercuri dimineață dacă va pleca de la club sau dacă va rămâne în continuare la echipa din Gruia. De asemenea, antrenorul a menționat că se simte umilit și că nu-i poate ierta pe elevii săi în urma eșecului devastator suferit la Hunedoara.

”A fost roșu clar. I-a spart nasul, a sărit sânge din nas. Nu avem ce să reproșăm. Nu am ce să spun prea multe. Am venit la flash din respect pentru competiție. Cred că în seara asta am fost penibili. Nu vreau să găsesc scuze că am jucat în 10 oameni, că s-a accidentat Mogoș, Camora sau că nu am avut oameni cu care să jucăm.

Nu asta e important, eu cred că azi echipa trebuia să joace. Jucam împotriva unei echipe din Liga 2 cu spirit. Puteau să joace și fără antrenor pe bancă. Trebuiau doar să joace! Cred că am avut o problemă de atitudine și de abordare. Nu din seara asta, ci după meciul cu Sepsi. Am început să observ mai multe de atunci.

Mă gândesc și mâine o să anunț ce decizie o să iau. Eu mă simt umilit. Nu se poate să se termine așa. Că ei au buget cât costă trei jucători de-ai noștri. Mă simt umilit. Nu-i pot ierta pe băieți. Era important pentru club. În cariera mea de jucător și de antrenor e o chestiune de abordare și de ce se întâmplă. O să mă gândesc bine în seara asta și mâine dimineață o să anunț clubul”, a spus Adrian Mutu.

Corvinul Hunedoara - CFR Cluj 4-0

Viorel Lică a deschis scorul chiar înainte de pauză, în minutul 43, iar în partea secundă, hunedorenii au predat o lecție de fotbal autentică ”acasă”, pe un stadion arhiplin, fostei campioane a României.

Marius Coman a dus scorul la 2-0 în minutul 51, în timp ce Daniel Pîrvulescu a majorat diferența în minutul 67, iar Ionuț Pop a înghețat tabela de marcaj la 4-0 în minutul 90+3.