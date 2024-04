Corvinul, locul 3 în Liga 2, nu are drept de promovare în acest sezon din cauza formei de organizare a clubului, însă ar putea juca în Europa League, a doua competiție continentală. Condițiile? Hunedorenii să câștige Cupa României și să obțină licența UEFA.

Corvinul Hunedoara visează la Europa League

Florin Maxim (43 de ani), antrenorul revelației Corvinul, care pregătește echipa din 2021, când era în Liga 3, a vorbit după meci inclusiv despre subiectul posibilei participări în Europa League: "Nu mă pricep la licențe, dar bănuiesc că și ei cred în noi și cred că avem licența".

Câștigătoarea Cupei României va juca în turul 1 preliminar din Europa League.

Florin Maxim a vorbit și despre noul stadion care ar urma să fie construit la Hunedoara: "Nu depinde de noi sau de Primăria noastră. Știu că stadionul nou va fi făcut de CNI. Nu mă pricep, dar avem nevoie de bază de pregătire, de stadion. Eu cred în bazinul nostru de jucători. De ce n-am fi și noi competitivi?".

Florin Maxim: "Otele are ofertă de 3-4 milioane, dar Iacob a ieșit învingător contra lui"

Corvinul Hunedoara va juca pe teren propriu și semifinala din Cupa României. Adversară va fi câștigătoarea din partida FC U Craiova - FC Voluntari.

Pe cealaltă parte de tablou sunt programate duelurile Universitatea Cluj - FC Hermannstadt și Universitatea Craiova - Oțelul Galați. Finala se va juca la Sibiu, pe 15 mai.

"Am știut că vor avea și ei clipele lor mai puțin bune. Am încercat să speculăm, ne-a și ieșit la acel corner. Eu zic că am făcut un meci consistent, un meci bun, au prins încredere și jucătorii. Asta e și menirea noastră ca antrenori, să ne insuflăm încrederea noastră. Eu cred în aceste lucruri. Vardy, la 25 de ani, vindea în piață. De ce n-ar spera Coman, Iacob, Pop sau Manolache că vor ajunge la o echipă de nivelul CFR-ului?

Otele are ofertă de 3-4 milioane de euro, a jucat contra lui Iacob și eu cred că învingător din acest meci a ieșit Iacob, jucătorul nostru, doar că e un meci și se poate întâmpla orice. Important e procesul.

Jucăm acasă semifinala, va fi cu totul alt meci, tot cu o echipă de Liga 1, după care finala este la Sibiu. Este aproape de noi și poate astrele s-au aliniat. Trebuie să câștigăm semifinala și să mergem în finală", a mai spus Florin Maxim.