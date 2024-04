Echipa care vrea să-l transfere pe Arda Guler de la Real Madrid

Transferat în vară de Real Madrid de la Fenerbahce, Arda Guler (19 ani) nu a primit foarte multe șanse în acest sezon din partea lui Carlo Ancelotti.

Mijlocașul turc a evoluat în șapte partide pentru gruparea de pe ”Santiago Bernabeu”, majoritatea din postura de rezervă, reușind să marcheze și un gol, iar de situația sa ar vrea să profite un alt club din La Liga.

Real Sociedad, echipă care a reușit să ajungă în optimile UEFA Champions League în acest sezon, plănuiește să înceapă negocierile pentru transferul lui Arda Guler din vară.

Bascii ar vrea să-l transfere sub formă de împrumut, cel mai probabil pentru un sezon, notează jurnalistul Ekrem Konur. Mutarea ar putea fi bună și pentru internaționalul turc, având în vedere că ar avea șanse să prindă mai multe minute la Sociedad.

