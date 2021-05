Fiul lui Tudorie, protagonistul serii! Replica geniala dupa ce fotbalistul a spus: "Mergem, ne bucuram, bem!" Ce i-a zis tatalui sau

Atacantul oltenilor a fost protagonistul unui moment amuzant dupa meciul castigat de echipa sa.

Fotbalistul a venit la interviuri dupa partida impreuna cu fiul sau, Denis, care a oferit un moment foarte amuzant care a starnit zambete printre reporteri. Intrebat daca va petrece, Tudorie nu a ezitat si a spus ca da, insa micutul a fost foarte decis si i-a interzis tatului sau sa mearga la petrecere.

"Suntem fericiti, o Cupa foarte importanta pentru noi. Mergem, ne bucuram, bem. Denis: Nu! Sunt emotionat. Da, am avut emotii. Am primit atunci golul de 2-1, bine ca am avut puterea sa intoarcem si sa ne bucuram la final. Suporterii au avut un aport foarte mare, le multumim. Cupa asta este a lor.

E importanta si Cupa, dar speram ca la anul sa castigam si campionatul si Cupa. Inca nu stiu, voi avea o discutie cu domnul Mihai Rotaru si vom vedea daca raman. Normal ca mi-ar placea sa raman. Am fost foarte emotionat la sfarsit, e prima mea Cupa a Romaniei si chiar mi-a placut foarte mult. S-a jucat cu suporteri, cred ca daca se putea sa fie stadionul plin, 100% era plin", a spus Tudorie dupa meci.