Disparut in 40 de secunde! Doar atat a durat conferinta lui Papura dupa infrangerea cu Iasi! Ce a spus antrenorul Craiovei

Poli Iasi a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Cupa Romaniei, 3-2.

Echipa lui Mircea Rednic a condus-o pe Craiova cu 2-0, dar oltenii au reusit sa egaleze prin Dan Nistor, care a reusit dubla in minutul 90, insa bucuria oltenilor a tinut doar doua minute. Breveld a facut si el prima dubla din cariera, calificandu-si echipa in semifinalele Cupei Romaniei.

La finalul meciului, antrenorul Craiovei nu a avut de raspuns la multe intrebari. Conferinta lui Corneliu Papura a durat doar 40 de secunde.

"Am inceput jocul relaxati si asta ne-a costat. Adversarul si-a creat ocazii destul de usor si a marcat doua dintre ele. Dupa pauza ne-am trezit si am reusit sa intoarcem jocul, insa la ultima faza am fost naivi si am primit gol.

Am platit modul in care am tratat ultima faza, destul de relaxati. Asta ne-a costat", a declarat Corneliu Papura la conferinta de presa.