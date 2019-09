CUPA ROMANIEI | RAPID - POLI IASI, LIVE 0-0! Rapid da totul pentru o calificare miraculoasa! Poli Iasi hotarata sa castige! Echipele de start

Rapid - Poli Iasi e format livetext acum pe www.sport.ro si facebook sport.ro

RAPID - POLI IASI LIVE 0-0

Min 1: A inceput partida!

Echipele de start:

Rapid: Draghia-Bajan, Bonnin, Iacob, Manole-Djuric, Jorza, Cretu, Dulca, Goge-Labeau

Poli Iasi: Tarnovanu-Cabral, Diallo, Chelaru, Badic-Mihalache, Loshaj, Almeida, Passaglia, Horsia-Cristea

Rapid o intalneste in aceasta seara pe Poli Iasi in saisprezecimile cupei Romaniei, iar giulestenii vor incerca sa obtina victoria si sa se califice in urmatorul act. Formatia antrenata de Daniel Pancu vine dupa doua victorii consecutive in campionat, ultima fiind in Regie in fata celor de la SCM Buzau, scor 3-2. Rapid se afla pe locul 5 in clasamentul Ligii a 2-a, cu 16 puncte dupa 8 etape, la 6 puncte distanta de liderul Turris Turnu Magurele. In turul 4 al Cupei Romaniei, giulestenii au trecut de Dunarea Calarsi, scor 3-0.

De partea cealalta, Poli Iasi vine dupa o infrangere dramatica in Liga 1 pe terenul celor de la Viitorul, iar formatia antrenata de Mihai Teja, nu a mai reusit sa castige de 4 etape. Iesenii au inregistrat doua rezultate de egaltiate si doua infrangeri si se afla in acest moment pe locul 5 in clasamentul Ligii 1 cu 16 puncte dupa 10 etape, cu 5 puncte mai putin decat liderul CFR Cluj.

Daniel Pancu: "Nu ar fi o surpriza sa ne calificam!"



Antrenorul celor de la Rapid, Daniel Pancu, a declarat ca nu ar fi o surpriza ca giulestenii sa se califice si vor da totul pentru a obtine aceasta calificare.

"Nu, nu ar fi o surpriza sa ne calificam! Ei sunt favoriti doar pe hartie, dar se poate intampla orice. E un singur meci. Poli Iasi are un fotbal bun, se vada mana antrenorului. In ultima vreme nu au avut rezultatele dorite. Echipa noastra inca nu e la nivelul maxim. Suntem bine, dar puteam fi si mai bine. Pana acum, la niciun meci nu am avut tot lotul valid. Nici la meciul cu Iasi nu voi avea toti jucatorii", a declarat Daniel Pancu.

Ambrosie: "Va fi un duel interesant!"



Presedintele celor de la Poli Iasi, Adrian Ambrosie, considera ca va fi un duel interesant intre cele doua echipe si isi doreste ca ieseneii sa ajunga cat mai departe in Cupa Romaniei.

"Intalnim un adversar bun si ma bucur ca am nimerit cu o echipa de traditie. Va fi un duel interesant. Ne dorim sa ajungem cat mai sus in Cupa Romaniei. Nu ne sperie adversarul, ci ne motiveaza sa jucam bine si sa tratam serios acest meci", a declarat presedintele celor de la Iasi, Adrian Ambrosie.

Echipele probabile:

Rapid: Draghia-Bajan, Iacob, Mallo, Oanea-Lazar, Jorza-Sefer, Panoiu, Goge-Roskopf

Poli Iasi: Tarnovanu-Gallego, Frasinescu, Diallo, Radu-Mihalache, Loshaj-Platini, Passaglia, Horsia-Balan