BREAKING NEWS! CFR se poate califica in optimile cupei Romaniei la masa verde! Anunt de ultim moment

CFR se poate califica la masa verde in optimile cupei

CFR Cluj a pierdut dramatic in aceasta seara meciul de la Botosani, la loviturile de la 11 metri, insa clujenii pot face contestatie la LPF, conform digisport.

Regulamentul spune ca fiecare echipa trebuie sa aiba in lot 6 jucatori formati la nivel national, iar Botosani are in lot doar 5. Daca CFR va depunde contestatie, exista sanse destul de mari sa castige.

"Nu am facut nicio contestatie, o sa verificam daca este adevarat, iar daca este asa vom depunde o contestatie si vedem ce se va intampla. In 24 de ore putem face aceasta contestatie", a spus Mara la Digi.