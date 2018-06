Mingea Mondialului, perfecta pentru pase mai rapide si goluri din lovituri libere

Balonul Adidas Telstar 18 a fost special proiectat pentru Campionatului Mondial din 2018, folosind tehnologii din industriile aeronautica si medicala.

Gabriel Chirea

Balonul este produs de compania Forward Sports din localitatea Sialkot (Pakistan), cea care are o capacitate de productie de 700.000 de produse pe luna si care a asigurat si mingile cu care s-a jucat la Campionatul Mondial din 2014 (Brazuca) si la ultimele editii de Liga Campionilor. De altfel, compania germana a trebuit sa combata energic in ultimele decenii acuzele ca foloseste forta de munca foarte ieftina din Asia pentru a-si creste profitul si chiar a primit, in 2017, premiul Thompson Reuters Foundation pentru eforturile de eradicare a sclaviei moderne in operatiunile sale.

Telstar 18 a fost gandit si fabricat de Adidas, partenerul tehnic al FIFA si al FIFA World Cup inca din 1970. Mingea este denumita dupa un satelit de telecomunicatie plasat pe orbita in 1962 si are designul inspirat din cea de la editia din 1970. Varianta de la competitia mexicana avea 32 de petice de piele naturala, cusute intr-o alternanta de alb si negru, in timp ce varianta din acest an are doar 6 petice lipite cu un puternic adeziv termic si are in interior cipul pentru tehnologia near-field communication (NFC), care transmite informatii amanuntite despre modul in care este lovita si in care se deplaseaza mingea.

Producatorii au dat asigurari ca balonul a fost conceput stiintific pentru a reduce "efectul" imprimat de fotbalisti si schimbarile bruste (anomaliile) de directie si de altitudine, care le-au facut portarilor viata grea la ultimele editii de Campionat Mondial, dar tot ei au dezvaluit ca noile mingi au un "sweet spot", un punct in care pot fi lovite pentru a le creste viteza de deplasare. Singurul impediment e ca fotbalistii trebuie sa exerseze mult pentru a se familiariza cu mingea si a ii intelege "trucurile". Producatorii au investit 3 ani de cercetari si milioane de euro pentru crearea unui produs perfect. Telstar 18 a fost testat timp de mai multe luni la tunelul aerodinamic de la Loughborough University (Anglia) si a fost sutat de roboti cu o forta care l-a propulsat prin aer cu peste 150 km/h. De asemenea, traiectoria sa a fost monitorizata cu tehnologia Hawk-Eye folosita in cricket, iar in productia ei au fost introduse tehnologii avansate din industriile aeronautica si medicala.

Cercetatorii japonezi de la Universitatea din Tsukuba, care au testat mingea in conditii de mediu controlat, spun ca, spre deosebire de Brazuca si Jabulani, mingea de la Mondialul din Rusia va fi perfecta pentru pase mai rapide pe distante mici si medii si pentru executarea loviturilor libere de la limita careului mare, pentru ca distanta parcursa va fi mai scurta cu aproximativ 10%. Asa ca multe dintre suturile care la editiile trecute treceau peste poarta se vor opri acum in plasa. Iar golul marcat de rusul Golovin in meciul cu Arabia Saudita, in partida de deschidere a turneului, pare sa le dea dreptate acestora.

Telstar 18 a fost prezentat in cadrul unei ceremonii desfasurate la Moscova, pe 9 noiembrie 2017, la care au participat Lionel Messi, castigatorul titlului de cel mai bun jucator al Campionatului Mondial din 2014, dar si cativa fosti castigatori au trofeului - Zinedine Zidane, Kaká, Alessandro Del Piero, Xabi Alonso si Lukas Podolski.