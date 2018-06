De la surprizele oferite de Mexic si Islanda, la forma fabuloasa a lui Ronaldo! 11 concluzii dupa prima etapa a Cupei Mondiale din Rusia

S-a incheiat prima etapa din faza grupelor la Campionatul Mondial din Rusia.

1. Toate marile favorite au inceput greu dupa un sezon epuizant la echipele de club.

2. Doar Cristiano Ronaldo nu pare obosit. La nici trei saptamani dupa ce a luat Champions League, Balonul de Aur a inceput cu un hattrick spectaculos in fata Spaniei.

3. Brazilia si Argentina s-au chinuit sa smulga un punct in meciurile de debut la Mondial in fata unor adversari net inferiori pe hartie.



