E in forma pentru Mondial! Miss bikini fitness e din Targu Mures si tine cu Spania la Cupa Mondiala

Miss bikini fitness e o studenta din Targu Mures si tine cu Spania la Mondial.

In Spania i s-a cantat imnul cand a cucerit titlul european pentru Romania. Ioana merge la sala in tricoul Spaniei. A intrat si ea in febra mondialului.



"Jucatorul din Spania care il admir foarte mult este Sergio Ramos", a declarat tanara.



Studenta din Targu Mures are 21 de ani si viata i s-a schimbat dupa ce a devenit campioana mondiala la fitness.