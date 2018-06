Cupa Mondiala 2018. Imaginile TURNEULUI: fanii din Japonia si Senegal au facut curat in urma lor pe stadion. VIDEO

Sunt imagini pe care doar la Cupa Mondiala le vezi. In loc sa se bucure alaturi de jucatori la finalul victoriilor de la Mondialul din Rusia, fanii veniti din Japonia si Senegal au inceput sa stranga in urma lor pe stadion.

Au fost mii de suporteri care au strabatut mii de kilometri pana in Rusia. Echipele nu i-au dezamagit. Japonia a invins Columbia cu 2-1, in timp ce Senegal a produs o noua mare surpriza, 2-1 cu Polonia lui Lewandowski.

Si fanii lor au castigat. Titlul de cei mai civilizati suporteri de la Cupa Mondiala.

This is the best thing you will see today.

Senegal⁠ fans cleaning their section before leaving the stadium to celebrate their historic victory against Poland. ???????????????? pic.twitter.com/yre3Cmn1yy