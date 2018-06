Joaca la Cupa Mondiala, dar a fost eclipsat de sotie! Aparitie INCENDIARA in tribune la Columbia - Japonia. FOTO

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Ospina e rezerva lui Cech la Arsenal, dar titular in porta Columbiei la Cupa Mondiala. Toate privirile le-a atras insa sotia portarului, Jesica Sterling, care a venit imbracata in tricoul Columbiei in tribunele stadionului de la Saransk. Cei din sunt casatoriti din 2012, iar fanii lui Arsenal nu vor ca portarul sa mai fie vandut. "Anulati transferul lui Leno. Sotia lui Ospina e la cu totul alt nivel", sunt comentariile eglezilor din timpul partidei cu Japonia, una slaba pentru columbieni. Detalii aici.

