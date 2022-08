Bogdan Rusu a fost adus în această perioadă de mercato de Gigi Becali. Prezentat cu două zile în urmă, fotbalistul și-a făcut deja apariția în primul meci oficial pentru FCSB, chiar în primul unsprezece în meciul deosebit de important cu Dunajska.

La câteva secunde de la startul reprizei secunde, Bogdan Rusu a fost surprins într-o poziție excelentă de a șuta. Fostul fotbalist de la CS Mioveni și-a numărat pașii, și-a setat ținta vizual și a lovit balonul cu șiretul, dar mingea a trecut pe lângă poarta lui Veszelinov. În minutul 64, "roș-albastrul" a părăsit suprafața de teren și i-a făcut loc lui Ianis Stoica.

Rusu a arătat un joc excelent în prima repriză, a fost dezinvolt și a părut că evoluează pentru trupa "roș-albastră" de o viață. S-a demarcat, a șutat și și-a ajutat colegii.

„Foarte bun Rusu, contează mult în economia jocului. Joacă simplu, joacă cu spatele la poartă, joacă cu fața la poartă.”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport în pauza meciului.

Ilie Dumitrescu, după primele 45 de minute de joc

„Mi s-a părut o repriză foarte bună făcută de FCSB. Mi-au plăcut Olaru și Edjouma, care a avut apariții cu mingea la picior.

Mi-a plăcut că am stat mult în terenul adversarului, am făcut pressing avansat. Am avut linia de fund undeva la jumătatea terenului. Am controlat jocul.

Cred că este nevoie de mai multă personalitate în ultimii 20 de metri. Cum am văzut în prima repriză, noi putem să câștigăm în această seara.”, a mai spus Dumitrescu, conform sursei anterior menționate.